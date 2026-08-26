В Башкирии ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер

27 августа в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Башгидрометцентр. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в южных районах существенных осадков не будет. Ночью синоптики обещают переменную облачность, местами пройдет небольшой дождь, гроза.

В отдельных юго-восточных районах до вечера 28 августа ожидается высокая пожарная опасность.

Ветер будет северо-западный, ночью — 0-5 м/с, днем — 5-10 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +7…+12°, днем — +17…+22°.

На некоторых участках автодорог ухудшится видимость из-за дождя до 2-4 км.

В Уфе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью будет переменная облачность, без существенных осадков. Подует северо-западный ветер, 5-10 м/с. Ночью похолодает до+10…+12°, днем потеплеет до +18…+20°.

Майя Иванова