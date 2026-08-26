В Самаре в среднем расходы на сборы ребенка в школу составляют 16 тысяч рублей

В этом году в Самаре подготовка ребенка к учебному году родителям в среднем обойдется в 16 тыс. руб. Это на 9% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Заметнее всего бюджет на сборы детей в школу вырос в Воронеже (+14%), Челябинске (+12%) и Перми (+12%) — до 15,9 тыс. руб., 16,8 тыс. руб. и 16 тыс. руб. соответственно. Дороже всего школьные сборы обходятся москвичам — 21 тыс. руб. на одного ребенка. На втором месте — Санкт-Петербург (19,4 тыс. руб.), на третьем — Красноярск (18,5 тыс. руб.).

Руфия Кутляева