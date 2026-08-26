В Ульяновской области женщина обирала граждан под видом сбора средств на памятник бойцам СВО

В Ульяновской области следственные органы УМВД завершили расследование уголовного дела жительницы поселка Чердаклы, обвиняемой в мошенничестве в значительном размере путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в среду сообщила пресс-служба полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как выяснилось, женщина создала в мессенджере группу родственников военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В группе она сообщила, что собирает деньги на установку в Самарской области мемориала павшим героям СВО. Родственники погибших бойцов откликнулись и стали перечислять деньги на указанный женщиной счет — от 8 до 12 тыс. руб.

При этом, отмечают в полиции, ни о каком создании мемориала в реальности женщина не помышляла: все полученные деньги она тратила на свои личные нужды.

Жертвами обмана стали жители Ульяновской, Самарской, Пензенской, Ростовской областей, Камчатского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Республики Татарстан. Всего во время проведения следственных действий в органы внутренних дел Ульяновской области поступило 19 заявлений от пострадавших граждан. Общий ущерб составил 170 тыс. руб. Всего в уголовном деле 20 эпизодов мошенничества.

Свою вину женщина признала и частично возместила нанесенный ущерб.

Андрей Васильев, Ульяновск