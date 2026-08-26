В Самарской области устояло решение о взыскании компенсации морального вреда за травму ребенка в школе

Кассационная судебная инстанция признала законным решение суда о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в Большечерниговском районе несовершеннолетний получил травмы в результате падения в спортивном зале школы. Травма повлекла легкий вред здоровью ребенка.

Прокуратура провела проверку и выявила дефекты напольного покрытия спортзала. После этого надзорное ведомство обратилось в суд с требованием взыскать 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Суд удовлетворил требование. В результате принятых прокуратурой мер в школе привели в нормативное состояние напольное покрытие спортивного зала.

Руфия Кутляева