Две пенсионерки избили малолетних девочек на детской площадке в Оренбурге

Мировой судебный участок № 4 Дзержинского района Оренбурга рассмотрел два административных дела в отношении 72-летней и 73-летней жительниц города: пенсионерки обвинялись в нанесении побоев двум несовершеннолетним девочкам 7 и 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 июня 2026 года. В ходе слушания дела пенсионерки признали вину: правоохранителям они пояснили, что защищали своих внучек, которых, по их словам, обижали девочки. Женщины утверждали, что действовали в воспитательных целях, и принесли извинения потерпевшим.

Однако из материалов дела, включая заключения экспертов и запись с камер видеонаблюдения, следует, что пенсионерки нанесли девочкам удары по голове, рукам и телу. На видеозаписи видно, как одна из женщин била детей ладонями, толкала их, а вторая хватала за руки, не давая уйти. От действий правонарушительниц, как уточнили в пресс-службе, девочки испытали физическую боль и эмоциональное потрясение.

Суд квалифицировал действия пенсионерок по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) и назначил каждой по два штрафа. 72-летняя женщина заплатит по 8 тыс. руб. за каждый эпизод, 73-летняя — по 6 тыс. руб. Общая сумма взысканий составила 28 тыс. руб.

Яна Вежлева