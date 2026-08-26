В Оренбурге на АЗС произошла драка из-за попытки заправиться без очереди

Мировой судья судебного участка № 13 Промышленного района Оренбурга привлек местного жителя к административной ответственности за нанесение побоев: инцидент произошел накануне на автозаправочной станции, где собралась большая очередь. Данные сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Водитель, простояв в очереди около полутора часов и уже подъехав к колонке, заметил, что другой автомобилист попытался заправиться без очереди, из-за чего между мужчинами возникла словесная перепалка. Во время конфликта первый водитель ударил оппонента кулаком в лицо через открытое окно машины и разбил ему нос.

Суд учел, что действия не содержат уголовно наказуемого деяния и что ранее мужчина к административной ответственности не привлекался. Ему назначен штраф в размере 5 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу.

Яна Вежлева