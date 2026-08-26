В Уфе рассмотрят дело о некачественной подтяжке лица клиентке

Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело индивидуального предпринимателя, которая повредила лицо клиентке некачественной подтяжкой, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Она обвиняется в оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как установило следствие, в ноябре 2021 года фигурантка дела, у которой не было лицензии на медицинскую деятельность, сделала уфимке подтяжку лица с использованием незарегистрированного медицинского оборудования. Это привело к деформации мягких тканей лица клиентки. Несмотря на имевшиеся противопоказания, обвиняемая провела потерпевшей инъекции с использованием специального препарата.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, повреждения клиентки носят неизгладимый характер и оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Майя Иванова