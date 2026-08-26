Курьера мошенников, обманывавших пенсионеров, приговорили к четырем годам колонии

Чайковский суд вынес приговор 20-летней жительнице Екатеринбурга, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, с причинением крупного и значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, девушка входила в состав преступной группы, участники которой обманывали пожилых людей, используя для этого различные предлоги: декларирование и сохранение денежных средств, проверка накоплений на подлинность, оформление льгот на оплату услуг электроснабжения и газоснабжения, проверка газового оборудования. Девушка, выполняя роль курьера, забирала у потерпевших деньги. При этом она понимала, что участвует в преступлениях. В результате ее действий четырем пенсионерам из Чайковского причинен ущерб на общую сумму 1,5 млн руб.

Суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены.