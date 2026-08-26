ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электросетей
ООО «Башкирэнерго» продолжает работу по замене старых проводов ЛЭП на современные самонесущие изолированные провода (СИП). Всего в этом году запланировано заменить 185 км на ВЛ 0,4 и 6-10 кВ.
Так, например, на этой неделе бригада Кармаскалинского РЭС ПО «ЦЭС» проводит плановую замену траверс на опорах ВЛ 10 кВ, подготавливая опоры к монтажу СИП. Проведенные работы повысят надежность электроснабжения потребителей деревень Константиновка и Ульяновка одноименного района.
Замена проводов снижает риск обрывов, коротких замыканий и повышает устойчивость электросетей к неблагоприятным погодным условиям.
ООО «Башкирэнерго»
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