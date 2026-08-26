Теннисный клуб в Мотовилихе введут в эксплуатацию в 2028 году

Спортивный комплекс «Теннисный клуб», строительством которого занимается ООО «Премьер-Теннис», планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Об этом 26 августа на комитете по промышленности, экономической политике и налогам рассказала и. о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Надежда Трусова.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», спорткомплекс расположится в Мотовилихинском районе, на улице Урицкого. Окончание строительства планируется в 2027 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 55 млн руб. Площадь одноэтажного комплекса будет составлять 3 тыс. кв. м. В здании разместятся два круглогодичных теннисных корта с покрытием типа «Хард», размером не менее 34х16 м, раздевалки, душевые кабины, санузел и хозяйственная комната. Соглашение по созданию, эксплуатации и техническому обслуживанию спортивного комплекса будет подписано в течение месяца. Срок действия — восемь лет.

ООО «Премьер-теннис» зарегистрировано 14 августа 2025 года в Перми. Руководителем и бенефициаром является директор по строительству СГ «Развитие» Георгий Кочкин. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. В 2025 году чистый убыток компании составил 176 тыс. руб.