В Башкирии рассмотрят дело о даче взятки и мошенничестве при получении выплат
Баймакский районный суд рассмотрит уголовное дело жителя Сургута, обвиняемого в даче взятки врачу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, фигурант дела с марта по сентябрь 2025 года передавал взятки врачу-терапевту местной больницы за оформление фиктивных больничных без фактического обследования.
На основании поддельных документов обвиняемому выплатили более 75 тыс. руб. пособия по временной нетрудоспособности
Фигурант уголовного дела признал вину.