В Башкирии рассмотрят дело о даче взятки и мошенничестве при получении выплат

Баймакский районный суд рассмотрит уголовное дело жителя Сургута, обвиняемого в даче взятки врачу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, фигурант дела с марта по сентябрь 2025 года передавал взятки врачу-терапевту местной больницы за оформление фиктивных больничных без фактического обследования.

На основании поддельных документов обвиняемому выплатили более 75 тыс. руб. пособия по временной нетрудоспособности

Фигурант уголовного дела признал вину.

Майя Иванова