В Пензенской области завершены работы по приведению в нормативное состояние 16-километрового участка автодороги регионального значения Индерка — Нижний Катмис. Ремонт в Сосновоборском районе осуществлялся в 2024–2026 годах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Пензенской области Фото: Правительство Пензенской области

По данным регионального министерства строительства, на участке между селами Нижняя Липовка, Альмяшевка и Нижний Катмис устранены трещины и просадки проезжей части, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, а также укреплены обочины.

Доля автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии в области составляет 71,66%, а региональной опорной сети — 83,17%, что превышает среднероссийские показатели. В 2026 году в рамках нацпроекта в регионе ведется ремонт более чем на 230 км дорог, что позволит дополнительно увеличить эти значения.

Никита Маркелов