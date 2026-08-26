В Башкирии объем выдачи образовательных кредитов вырос до 83 млн рублей

Жители Башкирии в первом полугодии оформили в Сбере кредиты на образование с господдержкой на общую сумму 83 млн руб. Это почти на 25% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского Банка Сбербанка.

Чаще всего кредиты берет молодежь до 25 лет — 78%. На втором месте — люди от 25 до 30 лет (9%). На третьем — представители возрастной категории от 35 до 45 лет (7%), которые берут образовательный кредит, чтобы освоить новую профессию или получить дополнительное образование. Большинство получателей кредита на образование — женщины (60%).

Майя Иванова