В Оренбургской области загорелся тепловоз на перегоне Круторожино — Гай
В ночь на 26 августа на перегоне ЮУЖД «Круторожино — Гай» в Оренбургской области произошло возгорание головной части тепловоза. Инцидент случился около двух часов ночи, сообщает региональная транспортная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В ведомстве уточнили, что причиной пожара стала техническая неисправность локомотива. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Сообщается, что пострадавших нет. Происшествие не повлияло на график движения поездов. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.