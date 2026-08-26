Дело участника СВО из Удмуртии о езде в пьяном виде прекратили из-за госнаграды

Участника СВО из Глазова освободили от уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК, до двух лет лишения свободы). За «проявленные в ходе службы качества» военнослужащего наградили медалью Суворова, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело поступило в Глазовский райсуд Удмуртии в 2024 году. Тогда фигурант заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Из-за этого производство по делу было приостановлено. Помимо госнаграды солдат получил ведомственную медаль «Участнику СВО».

«Согласно законодательству лица, заключившие контракт в период мобилизации или военного времени и награжденные госнаградой, освобождаются от уголовной ответственности»,— напомнили в пресс-службе. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство подсудимого — дело прекращено.