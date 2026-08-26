«Нэфис Косметикс» увеличил выпуск продукции на 26% в первом полугодии

Казанская компания «Нэфис Косметикс» по итогам первого полугодия увеличила объем производства на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — почти до 100 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выпуск стиральных порошков вырос на 39%, сухих чистящих средств — на 23%, жидкостей для мытья посуды — на 21%, мыла — на 12%, гелей для стирки — на 8%.

Выручка от продажи готовой продукции составила 11 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней выросли на 7%, до 1,8 млрд руб.

Согласно данным Rusprofile, выручка АО «Нэфис Косметикс» в 2025 году составила 21,5 млрд руб., снизившись на 1,5% за год. Год компания закрыла с убытком в размере 1,2 млрд руб.

Анна Кайдалова