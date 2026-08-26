В Перми на территории Архиерейского квартала нашли селище древних людей

На территории Архиерейского квартала специалисты обнаружили поселение гляденовской культуры, сообщает Камская археологическая экспедиция. По данным археологов, это может быть селище или городище. В частности, обнаружены очаг и яма с лепной керамикой, характерной для III–I века до н. э.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Камская археологическая экспедиция Фото: Камская археологическая экспедиция

Гляденовская культура — археологическая культура раннего железного века. Она получила название от Гляденовского костища, которое расположено на территории современного Пермского муниципального округа.

В административных границах Перми на данный момент обнаружено около сорока археологических памятников эпохи камня, бронзы и раннего железного века. «Иногда обнаружение ранних культурных слоев происходит во время охранных археологических работ в центре города. Например, в 2004 году при раскопках на ул. Ленина, 33 (сейчас там находится новый корпус гимназии №17) было обнаружено жилище с очагом, относящееся к периоду рубежа эр и расположенное на береговой террасе реки Медведки. Очевидно, что ее долина являлась территорией расселения гляденовских племен»,— говорится на странице Камской археологической экспедиции.

Напомним, раскопки в центре города проходят перед планируемым благоустройством Архиерейского квартала. Он расположен в границах территории федеральных и региональных объектов культурного наследия. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», в которой предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — воссоздание ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок.