Комментатор Губерниев снова пошутил над низкой домашней посещаемостью «Крыльев Советов»

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев продолжает критиковать самарский футбольный клуб «Крылья Советов», после того как он назвал его игроков «свиньями». Уже после скандала комментатор начал высмеивать низкую домашнюю посещаемость в Самаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Дмитрий Губерниев затронул тему пустых трибун на матчах «Крыльев Советов», прокомментировав оскорбления в его адрес со стороны болельщиков клуба, отметив, что «готов погавкать при полных трибунах. «Ну да, у вас же стадион всегда пустой»,— констатировал журналист.

Средняя домашняя посещаемость «Крыльев Советов» в сезоне-2025/2026 Российской премьер-лиги (РПЛ) составила 10 288 зрителей, или четверть от вместимости стадиона. Это на 0,6% ниже, чем в предыдущем сезоне (10 353 зрителя). Показатель на 32% ниже среднего в РПЛ (13 628 зрителей).

Скандал из-за высказываний Дмитрия Губерниева разгорелся после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который прошел в среду, 19 августа, в Самаре. На 79-й минуте игры, когда Максим Витюгов («Крылья Советов») перешел к опасной атаке, игрок команды из Санкт-Петербурга Нуралы Алип нанес травму своему партнеру Роману Веге, который впоследствии смог продолжить игру.

Арбитр Данил Набока дал свисток, и матч приостановили в фазе атаки «Крыльев Советов», которые не видели инцидента с Вегой. Остановка игры вызвала недовольство полузащитника самарской команды Амара Рахмановича и его партнеров. В ответ на это Данил Набока показал Рахмановичу желтую карточку.

Матч завершился нулевой ничьей в основное время (0:0). В итоге в серии пенальти «Зенит» одержал победу со счетом 5:3. После игры в эфире программы «Все на Матч!» Дмитрий Губерниев, комментируя инцидент с травмой Веги и реакцию на него «Крыльев Советов», сказал: «Вопрос к игрокам "Крыльев Советов": какого хрена вы предъявляете судье? Вот что сейчас они стали ему рассказывать? Вы себя ведете как свиньи на поле. Игрок лежит на поле, неважно, со своим он столкнулся или с чужим… Это хамское поведение, я считаю. Здоровье человека прежде всего, а не возможность забить гол!».

Позже «Крылья Советов» опубликовали официальное заявление, в котором клуб потребовал от телеканала «Матч ТВ» проведения внутренней проверки инцидента и публичных извинений перед командой. В свою очередь, Дмитрий Губерниев в собственном Telegram-канале опубликовал видео, в котором категорически отказался приносить извинения самарскому футбольному клубу.

В понедельник, 24 августа, Дмитрий Губерниев опубликовал у себя на канале видео трибун стадиона «Солидарность Самара Арена» на матче «Акрона» и «Крыльев Советов», который прошел 23 августа и завершился со счетом 0:3 в пользу самарской команды. Видео он сопроводил комментарием: «Гав-гав!!! И как много зрителей на трибунах, это успех!!!» Игру посетил 8851 зритель.

Телеканал «Матч ТВ» до сих пор никак не прокомментировал ситуацию.

Евгений Чернов