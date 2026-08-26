Почти 400 тысяч тонн зерна намолотили в Удмуртии к середине уборочной кампании

Сельхозпредприятия Удмуртии убрали 50% зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 374 тыс. т зерна, средняя урожайность — 27,5 ц с 1 га. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, уборочная кампания идет с опережением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Зерновые и зернобобовые обмолотили с площади 142,5 тыс. га. Из них почти 136 тыс. га убраны на зерно, 6,6 тыс. — на корма.

Продолжается заготовка кормов на предстоящий зимне-стойловый период. Всего заготовлено 612 тыс. т кормовых единиц сена, сенажа, силоса и соломы. Обеспеченность кормами составляет 24,4 ц на условную голову из требуемых 32 ц.

Результат прошлой уборочной — 860 тыс. т зерна в бункерном весе, после сушки и очистки — 804,7 тыс. т.