В Березниках из-за антисанитарии закрыли кафе

Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли в Березниках кафе-столовую «У дома». Основанием для приостановления деятельности стало решение суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Ранее Роспотребнадзор выявил в кафе многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, при фактическом наличии двух обеденных залов на 70 посадочных мест в столовой был только один туалет и для посетителей, и для персонала. Производственный цех не был оборудован раковиной для мытья рук. Отсутствовала товаросопроводительная документация на продукцию. Контроль температурного режима при хранении продуктов не осуществлялся. Часть блюд готовили без технологических карт, а в медкнижках сотрудников не было сведений о прохождении обязательной вакцинации.

Суд счел, что в данных условиях дальнейшая работа кафе-столовой «У дома» угрожает здоровью людей, и постановил на 60 суток приостановить ее деятельность. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники ГУ ФССП опечатали помещения кафе. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения решения суда.