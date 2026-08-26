Автомобиль ДПС сбил пьяного питбайкера на тротуаре в Удмуртии

Патрульный автомобиль ДПС сбил пьяного питбайкера на тротуаре в Можге во время преследования. Кадры происшествия опубликованы в Telegram-канале «Можга сегодня».

Это произошло утром 17 августа. Питбайком управлял 19-летний водитель, находившийся, по данным ГАИ, в состоянии опьянения. Увидев автомобиль ДПС, питбайкер попытался скрыться: проехал на красный свет и свернул на тротуар. Служебный транспорт проследовал за ним.

«В ходе движения водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание мотоцикла»,— объяснили происшествие в ГАИ. Водительских прав у питбайкера нет. На него составили административные материалы.