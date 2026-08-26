ЦУР опроверг информацию о гибели синиц и воробьев в Ижевске из-за радиации

Региональный ЦУР назвал фейком информацию о гибели птиц в Ижевске из-за радиации. Такие посты распространялись в соцсетях. Радиационный фон в столице Удмуртии не превышает допустимых значений, указали в центре со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

«Главное управление ветеринарии (ГУВ) Удмуртии также опровергло эту информацию: мониторинговые исследования исключили особо опасные заболевания птиц»,— говорится в сообщении.

Напомним, сообщения о гибели синиц и воробьев в Ижевске начали распространяться в конце прошлой недели. В ГУВ падеж птиц связали со столкновениями молодых особей, только вылетевших из лесов и пока не способных ориентироваться в городской среде, с окнами. На местах обнаружения туш произвели дезинфекцию.