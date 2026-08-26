Краевые власти ввели меры поддержки для бизнеса, пострадавшего от атак на склады маркетплейсов

В Пермском крае разработан и начал действовать пакет мер поддержки для предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках вражеских беспилотников на склады маркетплейсов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин. «Мы понимаем, что в такой ситуации каждый рубль на счету, и в первую очередь предусмотрели финансовую поддержку,— написал в своем аккаунте в мессенджере «Макс» Дмитрий Махонин.— В Микрофинансовой компании Пермского края зарезервировано 250 млн руб. на краткосрочные займы для пополнения оборотных средств, закрытия кассовых разрывов и срочной закупки товаров и сырья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Для производственных компаний лимит микрозайма установлен в 5 млн руб. со ставкой от 1%, для торговых — до 1 млн руб. со ставкой от 10,5%. При этом можно оформить кредитные каникулы: первые полгода предприниматели полностью освобождаются от платежей, еще шесть месяцев платят только проценты по займу. В обеспечение микрозаймов можно получить поручительство региональной гарантийной организации (РГО) по минимальной ставке — 0,25% годовых. Кредитными каникулами могут воспользоваться и те, у кого уже есть действующие обязательства перед МФК. Также действуют кредитные каникулы или реструктуризация задолженности. При этом действующее поручительство РГО продлят безвозмездно.

Кроме того, Министерство финансов России подготовило предложения по отсрочке уплаты ряда налогов и страховых взносов, приостановлению проверочных мероприятий — соответствующие постановления внесены в правительство.

Для бизнеса, у которого ущерб превысил 5% годового дохода, предлагается установить право на отсрочку на 12 месяцев: по уплате НДС (кроме ввозного), налога на прибыль, налога на УСН и АУСН, а также страховых взносов и авансовых платежей за период с августа 2026-го по июль 2027 года с последующей их рассрочкой равными частями в течение года.

Единым окном для всех пострадавших предпринимателей Пермского края станет центр «Мой бизнес».