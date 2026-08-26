В Пермском ТРЦ «Планета» закрывается магазин обуви

В ТРЦ «Планета» прекращает работу магазин обуви и аксессуаров Ecco. Об этом компания сообщает в рассылке для клиентов. В Перми продолжит работу магазин бренда по адресу: Комсомольский проспект, 71. Это последняя торговая точка сети в городе. Магазин Ecco открылся в «Планете» 20 октября 2021 года и проработал меньше пяти лет. Обувь этого бренда офлайн продавал также магазин Rendez-Vous в ТЦ «Imall Эспланада», который закрылся в июне этого года.

Ранее в ТРЦ «Планета» прекратил работу бутик Lacoste, а также закрылись магазины сетевых брендов одежды XC и Cropp. Весной 2027 года перестанет работать единственный в Перми филиал магазина «Стокманн».