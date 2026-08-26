В Прикамье не зафиксировано случаев гибели животных от препарата «Мультикан 8»

В государственную ветеринарную инспекцию Пермского края не поступали жалобы и обращения граждан на смерть собак после вакцинации препаратом «Мультикан 8». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в ведомстве. При этом в ветеринарной инспекции пояснили, что вакцина используется на территории региона для прививок животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Напомним, ранее сообщалось, что в Ярославской области, Саратове, Санкт-Петербурге и Москве после введения 20-й серии этого препарата сотни собак погибли или заболели. Производитель вакцины отозвал ее из ветеринарных клиник. Проверки по факту смерти животных проводят правоохранительные органы.