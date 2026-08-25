Участный случай

В деле о несостоятельности пермского бизнесмена и бывшего руководителя комитета кредиторов ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» Артура Васильева произошел неожиданный поворот. Суд прекратил процедуру реализации имущества бизнесмена и ввел реструктуризацию долгов. Господин Васильев задолжал свыше 125 млн руб., большая часть требований связана с погашением ущерба по уголовному делу о хищении средств завода. Расплатиться с кредиторами, которые были против введения процедуры, должник планирует за счет продажи участков стоимостью свыше 175 млн руб. Эксперты говорят, что если Артур Васильев выполнит обязательства, то он избежит банкротства и сможет продолжить заниматься бизнесом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

С заявлением о прекращении процедуры реализации имущества в Арбитражный суд Пермского края обратился сам Артур Васильев в апреле этого года. К тому времени решение о признании его несостоятельным действовало уже больше шести лет. Господин Васильев — известный в Перми бизнесмен и бывший председатель совета кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Заявление о его банкротстве было направлено в 2019 году владельцем сети фитнес-клубов Эдуардом Давыдовым, которому он задолжал свыше 500 тыс. руб. В тот момент Артур Васильев был подсудимым по уголовному делу о хищении средств ЗИД на сумму более 1 млрд руб. и об отмывании денег. Вместе с ним по делу проходили экс-руководители предприятия Евгений Лысов и Денис Бронников и бизнесмен Владислав Шинкевич. В 2021 году уголовное дело в отношении них было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Из материалов дела о банкротстве господина Васильева следует, что сумма его долга составляет свыше 125 млн руб. Более 89 млн руб. составляют требования господина Шинкевича, который возместил заводу нанесенный преступлением ущерб (более 357 млн руб.). После он потребовал средства с Артура Васильева в порядке регресса. Отметим, что в 2024 году должник предложил Владиславу Шинкевичу и другим кредиторам заключить мировое соглашение, по которому планировал рассчитаться с ними за три года, но получил отказ.

Прося суд о введении процедуры реструктуризации долга, господин Васильев настаивал, что получил возможность рассчитаться со всеми кредиторами. В частности, он является владельцем 59 земельных участков. Долгое время они были арестованы в рамках уголовного дела, а также процесса о банкротстве завода Дзержинского, но обеспечительные меры в итоге были отменены. Совокупная рыночная стоимость земли составляет 172 млн руб. Артур Васильев пояснил, что намерен продать эти активы для выплаты долга и погасить свои обязательства за три года. Также он указал, что финансовому управляющему в ходе реализации имущества за три года удалось продать только четыре небольших участка по минимальной цене. Сам должник намерен реализовать их по рыночной.

Кредиторы с предложением должника о реструктуризации долга не согласились. По мнению оппонентов, в результате удовлетворения требований господина Васильева они получат меньше денег. Аналогичную позицию занял и финансовый управляющий.

Первая инстанция с позицией кредиторов не согласилась, посчитав ее немотивированной и необоснованной. Также в решении отмечено, что у должника достаточно имущества, чтобы исполнить свои обязательства. Кроме того, он намерен погасить требования всех десяти кредиторов в разумные сроки. При этом Артур Васильев доказал, что раньше продать земельные участки ему мешали ограничительные меры.

«Отказ в утверждении плана реструктуризации в рассматриваемой ситуации не будет соответствовать балансу интересов сторон, поскольку не позволит достичь целей института потребительского банкротства — социальной реабилитации гражданина, предоставленной ему законодательством возможности заново выстроить экономические отношения»,— говорится в определении.

Руководитель практики разрешения споров консалтинговой группы «Мальгора» Иван Стасюк говорит, что максимальный срок реструктуризации долгов составляет пять лет. Эта процедура предполагает меньшие ограничения для долж­ника — он сам участвует в продаже имущества и своими действиями обеспечивает погашение задолженности. «В данном деле обращается внимание на то, что финансовый управляющий продавал активы долго и по минимальной цене. Долж­ник же убежден, что имущество может быть продано дороже, что обеспечит погашение всей задолженности. Если так и случится, то дело о банкротстве будет прекращено»,— пояснил эксперт.

В то же время кредиторы и управляющий могут обжаловать решение первой инстанции, но для этого им надо доказать, что реализация имущества исключительно на торгах, организованных управляющим, выгоднее плана, предложенного долж­ником.

Партнер OMNI LEGAL Сергей Гуляев говорит, что если господин Васильев сможет расплатиться с кредиторами в рамках реструктуризации, то он избежит ограничений, предусмотренных законом «О банкротстве». Речь идет, в том числе, о запрете на предпринимательскую деятельность и о лишении права состоять в органах управления юридическим лицом. Кредиторы, в свою очередь, получают гарантию удовлетворения требований в размере и сроки, установленные планом реструктуризации долгов. В случае невыполнения условий плана они могут в любой момент требовать возврата к процедуре реализации имущества.

«Сложным вопросом является утверждение плана реструктуризации без согласия кредиторов, как в рассматриваемом случае. В такой ситуации суд должен установить, что он не ухудшит положение кредиторов в сравнении с реализацией имущества в процедуре банкротства. В данном случае выводы суда о необходимости утверждения плана выглядят весьма обоснованными»,— считает господин Гуляев.

Дмитрий Астахов