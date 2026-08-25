Директор «Всей Уфы» Юлия Юмагуена намерена написать заявление на увольнение

Директор медиадома «Вся Уфа» Юлия Юмагуена покидает пост. Об этом госпожа Юмагуена сообщила в соцсетях.

«Вся Уфа» — это мой дом, моя семья. Место, где я выросла. Место, куда я каждый день шла счастливая. Каждый день, даже в выходные. «Вся Уфа» — единственная запись в трудовой книжке. И самая большая любовь», — написала госпожа Юмагуена.

Юлия Юмагуена стала директором муниципальной телекомпании «Вся Уфа» в апреле 2023 года. До этого она занимала должность руководителя отдела «Всей Уфы» по связям с общественностью.

В октябре 2024 года телеканал был объединен с МБУ «Издательский дом "Уфа"», а госпожа Юмагуена стала руководителем новой организации.

Олег Вахитов