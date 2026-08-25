Пермский «Амкар» вылетел из розыгрыша Кубка России

ФК «Амкар-Пермь» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России по футболу уступил в гостях кировскому «Динамо». Матч получился сверхрезультативным. Основное время завершилось со счетом 4:4, при этом команды пробили пять пенальти, три из которых реализовала пермская команда. Голами отметились Евгений Тюкалов, Никита Голдобин и Даниил Агуреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

В послематчевой серии одиннадцатиметровых все решил последний удар. До этого футболисты не промахивались. Таким образом точнее оказались хозяева, победившие со счетом 5:4. «Амкар» выбыл из турнира.