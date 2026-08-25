Звезды футбола Аршавин, Жирков и Гильерме привезли Кубок России в Астрахань

В Астрахань привезли Кубок России по футболу. Его доставили на самолете амбассадоры Российского футбольного союза, экс-игроки сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Маринато Гильерме, сообщили в пресс-службе союза. Тур трофея проводит РФС при поддержке правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аршавин, Жирков и Гильерме прибыли в Астрахань с Кубком России

Фото: РФС Аршавин, Жирков и Гильерме прибыли в Астрахань с Кубком России

Фото: РФС

Завтра, 26 августа, в Астрахани в центральном матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2026/27 встретятся местный «Волгарь» и «Спартак-Нальчик». Игра начнется на Центральном стадионе в 20:00 по местному времени. Главным судьей матча назначен Данил Ткаченко.

Перед матчем в 18:00 начнется концерт, хедлайнером которого станет группа «Браво». Также на территории стадиона пройдет автограф-сессия со звездами российского футбола. Все желающие смогут сфотографироваться с хрустальным Кубком. Гимн России перед началом игры исполнит заслуженный артист России астраханец Дмитрий Дюжев.

Кроме участия в праздничной программе, господа Аршавин, Жирков и Гильерме посетят знаковые места Астраханской области и встретятся с воспитанниками школы «Волгаря», а также подопечными центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Юность».

Марина Окорокова