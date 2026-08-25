Медианная стоимость букета в Перми к 1 сентября составит 3 тыс. рублей

Букет ко Дню знаний обойдется пермякам в 3 тыс. рублей. За год его медианная стоимость увеличилась на 2%, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По данным сервиса, чаще всего жители Перми к 1 сентября приобретают монобукеты, их медианная стоимость составляет 2,99 тыс. руб. При этом на 32% чаще, чем в прошлом году, стали заказывать авторские композиции. Медианная стоимость таких букетов составила 3,127 тыс. руб., что на 5% выше, чем у композиций из одного вида цветов. По прогнозам аналитиков, существенного роста цен к празднику не ожидается, а наибольшее число заказов придется на 31 августа.

Помимо букетов, пермяки обычно дарят учителям сладкие подарки, часто от всего класса. За коробку клубники в шоколаде жители города отдадут 2,227 тыс. руб., а набор трендовых корпусных десертов будет стоить 2,271 тыс. руб. Также часто в подарок учителям приобретают универсальные подарочные карты или сертификаты в косметические магазины номиналом 3 тыс. руб.