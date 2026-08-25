С января оклады педагогических работников школ Кировской области увеличат с 18 тыс. до 31 тыс. руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области оклады школьных педагогов повысят до 31 тысячи рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кировской области оклады школьных педагогов повысят до 31 тысячи рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Повышение не затронет действующие дополнительные выплаты — их переведут в твердое денежное выражение.

С 1 августа 2027 года повышение окладов планируется также для педагогов детских садов, учреждений дополнительного образования и организаций среднего профессионального образования.

По словам губернатора Александра Соколова, на увеличение финансирования образования из областного бюджета потребуется несколько миллиардов рублей.

Анна Кайдалова