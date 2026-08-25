Мурал из Оренбуржья вошел в пятерку лучших на фестивале «ФормАРТ»

В Приволжском федеральном округе подвели итоги фестиваля уличного искусства «ФормАРТ». Работа оренбургского художника Сергея Ковтуна «Хоровод народов» вошла в пятерку лучших в ПФО, сообщает пресс-служба областного правительства. Мурал размещен на стене ДК «Россия», его нанесением занимался Всеволод Сурма — участник фестиваля прошлых лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

Первое место заняла работа Александра Попова из Республики Татарстан «Семейные традиции». Сам фестиваль «ФормАРТ» проводится с 2020 года по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Цель проекта — поддержка талантливой молодежи, создание современной визуальной среды и формирование новых культурных кодов регионов Поволжья через искусство граффити.

Яна Вежлева