Два бойца «БАРС-Курск» погибли при выполнении боевой задачи в приграничье

В Глушковском районе Курской области при выполнении боевой задачи погибли двое бойцов отряда «БАРС-Курск». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Курской области Фото: правительство Курской области

Речь идет о Сергее Самылове и Виталии Маренцеве. Первому из них было 23 года. Он жил и работал в Воронеже, «но после вторжения ВСУ не смог остаться в стороне». Вступил в «БАРС-Курск» в марте 2025 года, впоследствии стал командиром подразделения РЭБ.

Его боевому товарищу, Виталию Маренцеву, было 43 года. Он родился в Кореневском районе Курской области, работал водителем на заводе низковольтной аппаратуры. В «БАРС-Курск» попал летом 2025 года, стал водителем роты РЭБ. У господина Маренцева осталось четверо детей, его родной брат служит в том же подразделении.

Александр Хинштейн добавил, что обоих бойцов посмертно представят к региональным и государственным наградам.

На этой неделе глава региона сообщил, что сбивших ракету «Фламинго» из пулемета бойцов «БАРС-Курск» наградят. Власти Тульской области за это распорядились доставить добровольцам «сладкие подарки»: пряники и пастилу.

Алина Морозова