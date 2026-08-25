В Самарской области в четырех учреждениях культуры появятся новые мультимедийные кинозалы

Четыре учреждения культуры Самарской области стали победителями конкурсного отбора организаций на создание и переоборудование центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах. Итоги подвел Фонд кино, сообщает минкульт региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Федеральную поддержку получат МКДЦ муниципального района Красноярский, МАУ «Колос» муниципального района Кинель-Черкасский, ЦКР Богатовского и Челно-Вершинского районов.

Основной задачей программы выступает создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек за счет установки мультимедийного оборудования.

Средства предоставляются на безвозвратной основе — до 3 млн руб. на один кинозал. Средства можно потратить на мультимедийное и звуковое оборудование, киноэкраны, кресла, кассовое оборудование, доставку и монтаж.

Руфия Кутляева