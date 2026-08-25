Егора Лаптева исключили из группы «Новых людей» по Удмуртии к выборам в Госдуму

Региональную группу «Новых людей» по Удмуртии, Пермскому краю и Коми на выборах в Госдуму покинул секретарь пермского отделения партии, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Егор Лаптев. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Центризбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Егора Лаптева Фото: Telegram-канал Егора Лаптева

Господин Лаптев занимал пятую строчку списка. Такое решение принял центральный совет «Новых людей». Группу возглавляет гендиректор АНО «Новые горизонты» в Рязани Юлия Анастасина.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате не поменяется — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.