В Арском районе Татарстана продолжается строительство молочного комплекса, начавшееся в октябре 2024 года. Ввод второй очереди объекта запланирован на ноябрь, сообщила пресс-служба раиса республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молочный комплекс в Арском районе введут в ноябре

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Молочный комплекс в Арском районе введут в ноябре

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках первой очереди построены кормоцентр, два коровника на 600 голов каждый и доильно-молочный блок с отделением для содержания 300 дойных коров.

Вторая очередь включает родильно-санитарный блок на 450 голов и коровник на 550 голов КРС. В третьей и четвертой очередях планируется построить еще четыре коровника вместимостью по 600 голов каждый.

Анна Кайдалова