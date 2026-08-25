Молочный комплекс в Арском районе введут в ноябре
В Арском районе Татарстана продолжается строительство молочного комплекса, начавшееся в октябре 2024 года. Ввод второй очереди объекта запланирован на ноябрь, сообщила пресс-служба раиса республики Рустам Минниханов.
Молочный комплекс в Арском районе введут в ноябре
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В рамках первой очереди построены кормоцентр, два коровника на 600 голов каждый и доильно-молочный блок с отделением для содержания 300 дойных коров.
Вторая очередь включает родильно-санитарный блок на 450 голов и коровник на 550 голов КРС. В третьей и четвертой очередях планируется построить еще четыре коровника вместимостью по 600 голов каждый.