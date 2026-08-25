Уборка в Высокогорском районе Татарстана завершена на 50%. На полях работают 43 комбайна, сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Высокогорском районе уборка урожая завершена наполовину

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ В Высокогорском районе уборка урожая завершена наполовину

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В ближайшее время аграрии планируют приступить к уборке яровых культур. Параллельно продолжается заготовка кормов.

В целом по Татарстану обмолочено 60% площадей, собрано 2,5 млн тонн зерна. По оценке Минсельхоза республики, для завершения уборочной кампании потребуется около 10 дней.

Анна Кайдалова