В Высокогорском районе уборка урожая завершена наполовину
Уборка в Высокогорском районе Татарстана завершена на 50%. На полях работают 43 комбайна, сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.
В Высокогорском районе уборка урожая завершена наполовину
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
В ближайшее время аграрии планируют приступить к уборке яровых культур. Параллельно продолжается заготовка кормов.
В целом по Татарстану обмолочено 60% площадей, собрано 2,5 млн тонн зерна. По оценке Минсельхоза республики, для завершения уборочной кампании потребуется около 10 дней.