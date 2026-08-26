Закупку просветили насквозь

Уфимский поставщик медицинского оборудования — ООО «Медтехника» — проиграл в апелляционной инстанции спор с республиканским УФАС. Компания пыталась доказать недействительность решения ведомства, которое уличило «Медтехнику» в сговоре с Управлением капитального строительства республики при поставке рентгена для детской поликлиники в Месягутово. К такому выводу ведомство пришло в прошлом году, изучив материалы СКР. Две инстанции арбитражного суда согласились с выводами УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС доказало нарушения при закупке рентген-аппарата

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ УФАС доказало нарушения при закупке рентген-аппарата

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решения регионального управления ФАС и арбитражного суда Башкирии о сговоре между ООО «Медтехника» и Управлением капитального строительства республики (УКС) при поставках рентген-аппарата.

Спор касается заключенного в конце 2022 года договора между УКС и компанией на поставку рентгендиагностического комплекса для детской поликлиники Месягутовской центральной районной больницы за 25,6 млн руб. В апреле 2025 года в антимонопольное ведомство поступили материалы управления СКР по Башкирии о возможных нарушениях при заключении контракта.

По данным ведомства, УКС объявило конкурс на поставку рентген-аппарата за 16,5 млн руб., спустя четыре дня его отменило, а еще через шесть дней начало новую закупку с начальной ценой 25,9 млн руб. Победителем торгов стала «Медтехника», предложившая поставить оборудование с дисконтом 260 тыс. руб.

В СКР установили, что отмене первого конкурса и объявлению нового предшествовала встреча сотрудников УКС и «Медтехники». На ней, по данным ведомства, стороны договорились о закупке для больницы другого рентген-аппарата: не на два рабочих места, как планировалось, а на три. Якобы у «Медтехники» имелось только такое оборудование. Кроме того, начальная цена закупки формировалась якобы именно на представленных «Медтехникой» коммерческих предложениях.

УФАС также обнаружило, что закупка аппарата на три рабочих места не соответствовала целям УКС и проектно-сметной документации. Кроме того, ведомство обратило внимание на уменьшение срока подачи заявок на участие в торгах до восьми дней якобы в интересах конкретного поставщика. В сентябре 2025 года ведомство приняло решение о нарушении антимонопольного законодательства участниками сделки.

«Медтехника», обратившись в суд, доказывала, что первые торги заказчик отменил из-за ошибки: будто бы изначально проект больницы предполагал закупку аппарата именно на три рабочих места. Срок подачи заявок на участие во втором аукционе соответствовал законодательству, его изменение было продиктовано необходимостью освоить бюджетные средства до конца 2022 года, настаивала компания в судах. Наконец, начальник сервисного центра «Медтехники», встречавшийся с представителями УКС, не был уполномочен представлять интересы организации, полагают в компании.

Арбитражный суд Башкирии и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд доводы «Медтехники» отклонили. Обе судебные инстанции приняли во внимание материалы СКР и признали доказанным факт переговоров между заказчиком и поставщиком. Они также обратили внимание, что проектно-сметной документацией поликлиники был предусмотрен рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места. Его же согласовали на совещании правительства Башкирии в октябре 2022 года с участием представителей УКС и Месягутовской ЦРБ.

Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Искандер Хазиев полагает, что «выводы судов устойчивы». «Антиконкурентное соглашение доказано логикой поведения сторон и совокупностью доказательств. Показательны не сжатые сроки и снижение цены на 1%, а несоответствие предмета закупки. Мотивов замены заявитель не представил, хотя для рассмотрения дела их надлежало обосновать. Поэтому отмена решений в кассации малоперспективна. Более того, при начальной цене торгов 25,87 млн рублей "Медтехнике" грозит значительный штраф»,— пояснил эксперт.

Идэль Гумеров