В Удмуртии ускорят подачу вагонов топливным компаниям под горючее
В Удмуртии ускорят подачу железнодорожных вагонов топливным компаниям для транспортировки горючего. В результате подвоз топлива в республику с 27 августа увеличится, сообщили в региональном минпромторге.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
«Несмотря на временные осложнения в работе НПЗ, которые исключают возможность увеличения поставок, ситуация на топливном рынке республики остается стабильной»,— рассказали в ведомстве.
За 24 августа было реализовано 1,3 тыс. т топлива, из них 784 т бензина. План поставки горючего в республике остается «на уровне среднего пролива ежедневно».