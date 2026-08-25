В Удмуртии ускорят подачу вагонов топливным компаниям под горючее

В Удмуртии ускорят подачу железнодорожных вагонов топливным компаниям для транспортировки горючего. В результате подвоз топлива в республику с 27 августа увеличится, сообщили в региональном минпромторге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Несмотря на временные осложнения в работе НПЗ, которые исключают возможность увеличения поставок, ситуация на топливном рынке республики остается стабильной»,— рассказали в ведомстве.

За 24 августа было реализовано 1,3 тыс. т топлива, из них 784 т бензина. План поставки горючего в республике остается «на уровне среднего пролива ежедневно».