На месте старого зоопарка в Перми нашли надгробия епископа и его матери

Во время исследования территории Архиерейского кладбища на месте старого зоопарка в Перми пермские археологи обнаружили фрагменты надгробия Преосвященного Иоанна II, епископа Пермского и Соликамского, и его матери Екатерины Васильевны Алексеевой. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии. Надгробный памятник представляет собой мраморный саркофаг, на крышке которого изображен Голгофский крест.

Преосвященный Иоанн II возглавлял Пермскую кафедру в 1902–1905 годах. По традиции тела пермских архипастырей хоронили в специальном склепе под алтарем летнего храма Спасо-Преображенского собора. Однако Иоанн II завещал похоронить его на Архиерейском кладбище рядом с матерью. Надгробный памятник был разбит в 1931 году, во время строительства зоопарка.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», на основе архивных документов на Архиерейском кладбище ученые выявили 599 захоронений. Фактическое количество похороненных на этой территории гораздо больше. Кладбище располагается в границах так называемого «Архиерейского квартала». Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону», где будет воссоздан Яблоневый сад с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей. Работы по освобождению территории на месте старого зоопарка начались в ноябре прошлого года.