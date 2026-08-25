Прокуратура Набережных Челнов через суд добилась взыскания 535 тыс. руб. с жителя Бийска, на банковскую карту которого пенсионерка перевела деньги по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Челнов помогла вернуть пенсионерке 535 тысяч, похищенные мошенниками

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Прокуратура Челнов помогла вернуть пенсионерке 535 тысяч, похищенные мошенниками

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ноябре 2024 года злоумышленники связались с женщиной через мессенджер и, представившись бывшей коллегой и сотрудником ФСБ, убедили ее перевести сбережения на чужой счет.

Мужчина, на чью карту поступили средства, утверждал, что карту похитили, и он сразу обратился в полицию. Однако суд установил, что он добровольно передал карту знакомому и не обращался в банк для ее блокировки. Заявление об утере карты он подал только в марте этого года.

Анна Кайдалова