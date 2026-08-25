СКР взял на контроль расследование ДТП с погибшими подростками в Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования смертельной аварии в Самарской области, в результате которой погибли двое несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Трагедия произошла 25 августа 2025 года на автомагистрали «Центральная» в районе поселка Петра Дубрава Волжского района. Около 21:55 автомобиль Hyundai под управлением 19-летнего водителя совершил наезд на двух подростков 15 и 16 лет, находившихся на обочине дороги.

В результате аварии несовершеннолетние погибли на месте. Водитель машины был госпитализирован с различными травмами. Третий подросток, который в момент происшествия находился с двумя другими на обочине дороги, самостоятельно обратился за медицинской помощью.

По данным следствия, причиной ДТП стало несоблюдение водителем требований безопасности движения с учетом дорожных и погодных условий. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ситуация привлекла внимание общественности после обсуждения в эфире федерального телеканала. Родители погибших выразили обеспокоенность тем, что виновный может избежать ответственности, несмотря на то, что водитель установлен. Дело находится на особом контроле прокуратуры Самарской области.

Георгий Портнов