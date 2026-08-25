В Казани установили стелу «Новой волны»

В парке «Елмай» в Казани установили стелу, посвященную музыкальному конкурсу «Новая волна». Автором объекта стал скульптор Альфиз Сабиров, сообщила пресс-служба мэрии города.

В основе композиции — логотип фестиваля и образ музыкальной волны. Три изогнутые формы символизируют движение звука. В конструкцию встроена светодиодная подсветка. Работа над проектом заняла около года, господин Сабиров подготовил восемь эскизов и финальную 3D-модель. Производство скульптуры велось в Китае.

Сообщается, что арт-объект из стали и стекла высотой 2,2 метра весит 400 кг.

Рядом со стелой открыли бронзовый барельеф «Новой волны». В его создании участвовали 12 финалистов конкурса. Они разместили вокруг логотипа символы, связанные со своим творческим путем. Представитель Казани Игнат Изотов добавил эчпочмак и чашку чая.

Конкурс «Новая волна» проходит в Казани с 20 по 26 августа. В этом году в нем участвовали 12 исполнителей из пяти стран.

Анна Кайдалова