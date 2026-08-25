Ремонт Затонского моста в Уфе планируют начать в следующем году

Капитальный ремонт Затонского моста через реку Белую в Уфе будет длиться с 2027 по 2028 год, планируют власти региона. Тема обновления переправы обсуждалась на совещании по благоустройству общественных пространств с главой Башкирии, о чем сообщает его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин / Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин / Коммерсантъ

Эксплуатация одного из двух мостов из центра Уфы в микрорайон Затон началась в 1970-е годы. Муниципальные и региональные чиновники неоднократно сообщали о его предаварийном состоянии. С нынешнего лета по 840-метровому сооружению запрещено движение грузовиков массой более 3,5 т. По данным СМИ, стоимость капитального ремонта моста оценивается более чем в 9 млрд руб. Второй мост — относительно новый: его построили в 2016 году.

Идэль Гумеров