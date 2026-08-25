В Прикамье школьник, убивший своего классного руководителя, предстанет перед судом

В Добрянский суд поступило уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в совершении убийства своего классного руководителя. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело находится в производстве судьи Ирины Стуковой. В ближайшее время будет принято решение о назначении судебного заседания для решения вопроса о назначении дела к рассмотрению по существу и мере пресечения в отношении обвиняемого.

7 апреля 2026 года учащийся добрянской школы напал на своего классного руководителя, нанеся ей семь ножевых ранений, затем бросил холодное оружие и скрылся с места происшествия. Преподавательница скончалась от ранений в больнице. Подросток позже сам явился в отделение полиции. СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Учительница с 30-летним стажем Олеся Багута в результате нападения скончалась. Она работала завучем и учителем русского языка и литературы. В 2018-м была признана «Учителем года».