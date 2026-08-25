Ремонт Московского шоссе в Самаре завершен на 98%

Капитальный ремонт одного из ключевых участков Московского шоссе в Самаре близится к завершению. Работы на отрезке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км выполнены на 98%. Об этом сообщает региональный минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Масштаб реконструкции включает комплексное обновление дорожного полотна. Специалисты уложили выравнивающий слой асфальтобетона на площади 13 тыс. кв. м, а верхний слой покрытия занял 205 тыс. кв. м. В ходе работ были отремонтированы 180 люков и 150 дождеприемных решеток.

Финальным этапом станет нанесение термопластиковой разметки на участке от улицы Советской Армии до кольца Авроры. Все работы должны быть завершены до 1 сентября в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы проводились преимущественно в ночное время по полосам, что позволило избежать серьезных заторов на одной из самых загруженных магистралей города.

Контроль качества выполненных работ осуществляется на всех этапах реконструкции. Специалисты проводят как визуальный, так и лабораторный мониторинг для обеспечения долговечности и надежности обновленного дорожного покрытия.

Георгий Портнов