Руководитель администрации главы Башкирии раскритиковал учителей за тихое исполнение гимна

Исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев на прошедшем в мэрии Уфы совещании педагогов пожурил их за неуверенное исполнение государственного гимна. По данным UTV, господина Ахметвалеева не устроила громкость пения.

Чиновник, стоя за трибуной, рассказал историю, произошедшую в одном из районов республики. Там перед началом заседания райсовета местные депутаты проигнорировали слова гимна, несмотря на пение исполняющего обязанности председателя парламента республики Салавата Хусаинова. После завершения заседания, отметил руководитель администрации главы, господин Хусаинов раскритиковал депутатов: сообща они спели гимн еще раз.

Искандер Ахметвалеев напомнил педагогам, что патриотизм должен проявляться «искренне и от души», а гимн — «это то, что надо петь».

Олег Вахитов