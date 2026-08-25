Дроппер из Самары ответит в суде за хищение у россиян 9 млн рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, работавшего на телефонных мошенников. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками жителям разных регионов России, превысила 9 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

Фигурантом дела стал ранее не судимый 35-летний бывший кладовщик. По данным следствия, в апреле 2025 года он откликнулся на предложение о «легком заработке» в социальной сети.

Правоохранители задержали подозреваемого при попытке обналичить 993 тысячи рублей. В итоге было установлено, что с июля по сентябрь 2025 года он выступал в роли дроппера и предоставлял свои банковские счета для транзита похищенных средств. Через его счета проходили деньги обманутых граждан из Воронежа, Архангельска, Липецкой области, Красноярского края и Башкортостана.

Один из эпизодов хищения денег связан с обманом 69-летнего жителя Самары, у которого злоумышленник лично изъял более 2 миллионов рублей. Общая сумма, прошедшая через счета подозреваемого, превысила 9 миллионов рублей.

Задержанный признал вину по семи эпизодам преступлений, включая неправомерный оборот средств платежей и мошенничество. За участие в схеме он получил около 360 тыс. рублей. На его счета и имущество родственницы наложен арест.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Георгий Портнов