В Белорецке создадут цифровой двойник системы теплоснабжения
В Белорецке в пилотном режиме создают цифровой двойник системы теплоснабжения, сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров. С его помощью будут анализировать состояние инфраструктуры и определять самые уязвимые участки сетей. Также цифровой двойник поможет «грамотно проводить модернизацию, вкладывая средства туда, где они нужны в первую очередь», отметил он.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Глава республики выразил надежду, что нововведение поможет свести к минимуму риски коммунальных аварий. Он обещал тиражировать опыт на другие города и районы, если эксперимент окажется удачным.