В Белорецке создадут цифровой двойник системы теплоснабжения

В Белорецке в пилотном режиме создают цифровой двойник системы теплоснабжения, сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров. С его помощью будут анализировать состояние инфраструктуры и определять самые уязвимые участки сетей. Также цифровой двойник поможет «грамотно проводить модернизацию, вкладывая средства туда, где они нужны в первую очередь», отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Глава республики выразил надежду, что нововведение поможет свести к минимуму риски коммунальных аварий. Он обещал тиражировать опыт на другие города и районы, если эксперимент окажется удачным.

Майя Иванова