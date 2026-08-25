Цифровой стандарт благодарности от ПСБ: безналичные чаевые без лишних устройств

ПСБ запустил на рынке Удмуртии платежный инструмент «Оплата с чаевыми» – это комплексное POS-решение*, созданное специально для HoReCa* и сферы услуг. Продукт позволяет объединить оплату основного счета и вознаграждение персоналу, избавляя гостей от необходимости искать наличные. Сервис ориентирован на широкий спектр заведений: от ресторанов и кофеен до служб доставки, фастфуда и салонов красоты.

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Для гостя процесс выглядит максимально естественно: на привычном экране POS-терминала после ввода суммы счета всплывает опция «Чаевые». Клиент может выбрать один из предлагаемых вариантов (10, 15 или 20%) либо задать индивидуальную сумму. Платеж осуществляется одним касанием с помощью банковской карты или смартфона, что обеспечивает оперативность и комфорт оплаты.

Ключевые преимущества сервиса для бизнеса:

Рост доходов персонала: по результатам пилотного тестирования проекта было зафиксировано трехкратное увеличение объема получаемых цифровых чаевых по сравнению с наличным оборотом.

Прозрачность и мотивация сотрудников: встроенная система учета исключает человеческий фактор, а понятная схема начисления повышает вовлеченность команды.

Экономия и простота: подключение услуги абсолютно бесплатное и не требует модернизации кассового оборудования. Достаточно подписания допсоглашения с банком и принятия условий публичной оферты со стороны персонала. Все средства поступают напрямую на персональную карту «Мир» конкретного сотрудника. Важным бонусом для заведения является то, что перечисленные суммы освобождаются от обложения НДС.

«Несмотря на высокую долю безналичных оплат в 86%, привычка оставлять чаевые наличными деньгами в общепите остается более чем у половины посетителей. К тому же возможность перевести вознаграждение электронно есть далеко не везде. Новый сервис ПСБ дает возможность поощрить персонал более гибким, универсальным и доступным способом, в том числе при отсутствии наличности»,— отметил начальник отдела продаж и привлечения клиентов малого и среднего предпринимательства ПСБ в Удмуртии Иван Фирстов.

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psbank.ru *POS-решение – это комплекс аппаратных и программных средств для автоматизации расчетов и учета в точках продаж. HoReCa – это сфера услуг, объединяющая гостиничный и ресторанный бизнес. Название происходит от первых букв слов Hotel (отель), Restaurant (ресторан) и Cafe/Catering (кафе/кейтеринг). Информация актуальна на дату публикации.

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